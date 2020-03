Mange Nav-tilsette blir no definerte som samfunnsviktig personell

innenriks

Opphavleg var det berre nokre få definerte nøkkelfunksjonar i Nav som var definerte som samfunnsviktige, men denne gruppa omfattar no òg nøkkelpersonell knytt til leiingsfunksjonar, personell som tek vare på publikumskontakt og behandlar søknader, og IKT-personell hos Nav og innleigde konsulentar.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) seier at det store presset som Nav no opplever, gjer at det må takast grep for å sikre kapasiteten i etaten når mange menneske i desse dagane blir permitterte, oppsagde eller at dei mistar inntekta si som frilansar eller sjølvstendig næringsdrivande.

– Regjeringa må gjere det som er nødvendig for å sikre at Nav er i stand til raskt å behandle søknader og betale ut dagpengar og andre ytingar til dei som treng det, seier Isaksen.

(©NPK)