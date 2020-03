Koronakrisa rammar TV 3-eigar hardt

innenriks

I ei pressemelding fredag opplyser Nordic Entertainment Group (Nent) at dei vil redusere kostnader og droppar planlagt utbyte som ein konsekvens av virusutbrotet.

Kostnadene skal kuttast med rundt 700 millionar svenske kroner (rundt 740 millionar norske). I tillegg blir det foreslåtte utbytet på sju svenske kroner per aksje droppa, totalt 467 millionar kroner, skriv Medier24.

Nent-gruppa opplyser at dei førebels ikkje har planar om å nedbemanne, men dei varslar redusert bruk av frilansarar.

– Det beste vi kan gjere for å stå styrkte når dette går over, er å handle no, seier administrerande direktør Anders Jensen til Kampanje.

(©NPK)