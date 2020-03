Kina vil importere fiskemjøl og fiskeolje frå Noreg

innenriks

27 norske aktørar er godkjende for eksport til Kina frå no og i fem år framover. Produkta blir mellom anna brukte til fôr for oppdrettsfisk.

– Med denne godkjenninga set vi strek for eit arbeid som har gått føre seg i tre år, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Han peikar samtidig på at næringa i Noreg kan trenge fiskemjøl og fiskeolje til fôrproduksjon under koronakrisa.

Norske bedrifter eksporterte i fjor fiskemjøl og fiskeolje til ein verdi av rundt 1,5 milliardar kroner.

(©NPK)