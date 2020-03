innenriks

Avgjerda gjeld for alle som kjem til Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden, Svea og Hornsund etter fredag klokka 18, og varer førebels fram til 27.3. same tidspunkt.

Lokalstyret i Longyearbyen har tidlegare vedteke karantene for alle tilreisande til Longyearbyen.

Vedtaket som gjeld dei andre områda, blir grunngitt med at tilgangen på helsehjelp på Svalbard er avgrensa og at busetjingane derfor er sårbare for eventuell smittespreiing.

(©NPK)