KS vil ha avgrensingar i fullmaktslov

Det kjem fram i eit brev frå interesseorganisasjonen for kommunane til Stortinget.

– På bakgrunn av den heilt ekstraordinære situasjonen støttar KS at det blir gitt ei fullmaktslov som gir regjeringa utvida fullmakter i ein avgrensa periode. Det er likevel grunnleggjande problematisk å overføre alle lovgivande styresmakter frå eit folkevalt Storting, heiter det.

– KS meiner vidare at det er behov for å gi nærare avgrensingar i fullmakta, slik at terskelen for å bruke fullmakts-heimelen i lova blir høgare, og det kjem fram klarare kva vurderingar regjeringa må gjere ved bruk av lova, skriv KS.

Lova er no til behandling i Stortingets særskilde koronakomité, og ho skal behandlast i Stortinget laurdag. Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre er saksordførar. Lovforslaget er no sendt ut til juridiske ekspertmiljø for ei vurdering.

KS understrekar i innspelet sitt at det ikkje er mogleg å vurdere alle implikasjonane av fullmaktslova allereie no.

– Stortinget bør òg gi signal om at erfaringar med bruken av lova eller vesentleg ny informasjon kan medføre behov òg for å vurdere endringar i lova innanfor verkeperioden på seks månader, skriv KS.

