Høie: Gale å bruke alder som sjølvstendig kriterium under utveljing til koronabehandling

innenriks

– To 70-åringar kan vere utruleg ulike. Ein kan vere i ein situasjon der ein ikkje toler intensivbehandling, medan ein annan kan ha helse som ein 50-åring. Derfor har Stortinget vore tydelege på at alder ikkje skal vere eit sjølvstendig kriterium, sa helseminister Bent Høie (H) på Politisk kvarter på NRK fredag morgon.

Torsdag kveld melde NRK at Helsedirektoratet i eit tidleg utkast til eit notat om kven som skal prioriterast til intensivbehandling for koronaviruset, i situasjonar der helsetenesta er overbelasta, foreslo at pasientar over 60 år skal nedprioriterast.

Etter ein høyringsrunde vart dette forslaget forkasta.

Høie meiner det er gale å bruke alder som eit sjølvstendig kriterium. Han er likevel klar på at dei har planar for kven som kan bli nedprioriterte i ekstreme situasjonar.

– Det kan til dømes vere ein pasient som ligg på ein sjukeheim, som er veldig gammal og veldig skrøpeleg, og som også i ein influensasesong ofte ikkje ville ha overlevd. Då blir det feil for den det gjeld, for familien og av helsetenesta å sende den personen til eit sjukehus for ei intensivbehandling som kanskje vil gjere større skade enn nytte, og som samtidig tek opp plass for personar som har behov for den plassen, seier Høie.

(©NPK)