Frp vil ikkje at kriselov skal bli ei blankofullmakt

– Frp vil tilrå at komiteen bruker litt meir tid på å ferdigbehandle innstillinga si i denne saka. Det er mange prinsipielle avgrensingar som må på plass. Lova må avgrensast både i omfang og varigheit, og det må jobbast vidare med mindretalsrettar, seier Frp-leiar Siv Jensen i ei pressemelding.

Ho seier det er ein sunn skepsis i partiet mot lova og at partiet ikkje vil gi regjeringa noka «blankofullmakt på alle område». Ho viser spesielt til saker som gjeld mottak og innkvartering av asylsøkarar.

– Vi kan ikkje bruke masse av ressursane våre på å ta imot nye asylsøkarar. Det er andre og langt meir presserande ting for landet no knytt til koronautbrotet, seier ho.

Også Arbeidarpartiet og SV har sagt at regjeringsforslaget må strammast inn.

Regjeringa ønsker å sette til side lova på ei rekke område for å kunne handtere koronakrisa. Dei meiner at smittevernlova, som til no har vore brukt til å setje i verk omfattande tiltak, ikkje gir styresmaktene tilstrekkelege fullmakter.

