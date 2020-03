Forsvaret skal hjelpe sivilsamfunnet i koronakrisa

innenriks

Forsvaret skal berre hjelpe til dersom det sivile samfunnet ikkje har evne eller kapasitet til å handtere hendinga sjølv, ifølgje forskrifta som regjeringa legg fram fredag.

Pandemien gjer at helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringar, som vil auke i dagane og vekene som kjem, slår regjeringa fast.

Uventa hendingar

– Det er viktig at Forsvaret hjelper helseføretak og den kommunale helse- og omsorgstenesta med å takle føresette og uventa hendingar som vil oppstå med pandemien, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) seier at Forsvaret er klare til å hjelpe.

– Det er viktig at førespurnader om hjelp blir handtert og prioritert på rett måte, slik at vi får brukt ressursane best mogleg, seier han.

Kommunar og fylke kan få hjelp

Forskrifta gjeld for offentlege styresmakter og andre beredskapsaktørar utanom politiet, som det allereie finst ein instruks for.

– No får vi ein liknande instruks for hjelp frå Forsvaret til andre sivile aktørar enn politiet, seier Bakke-Jensen.

Kommunar og fylke som treng hjelp frå Forsvaret, skal gå gjennom fylkesmannen, som rettar oppmodinga til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

