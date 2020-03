innenriks

Det opplyser Forsvaret på nettsidene sine om sesjonen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) seier til NRK at sesjonar skal gjennomførast også i vår, men at det ikkje er sikkert at det vil skje med oppmøte og fysiske testar.

Førre veke opplyste Forsvaret at alle sesjonar førebels er avlyste fram til påske. Det same gjeld opptak til kurs og teknisk utdanning.

