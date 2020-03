Forbund vil at friske folk skal få reise på hytta

innenriks

Forbundet har sendt eit brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Der blir det understreka at dei støttar oppfordringa til styresmaktene om å reise heim frå hytta.

Samtidig påpeikar foreininga at «det sjølv på kort sikt ikkje er ein berekraftig situasjon at store delar av fritidsbustadane i landet skal bli ståande ubrukte og tomme».

– Den pågåande epidemien er no på veg inn i den fasen at smittespreiinga skjer i aukande tempo, særleg i tettbygde bystrøk kor mange av hytteeigarane bur. For dei sårbare og utsette gruppene, dei eldre og lungesjuke i særdelesheit, vil det for dei som disponerer ein fritidseigedom vere ei velkommen, og for mange nødvendig, risikoreduksjon å kunne gøyme seg bort på hytta, heiter det i brevet.

100 prosent frisk

Hytteforbundet foreslår ei løysing med ei skriftleg eigenerklæring og obligatorisk registrering. Der må dei som reiser på hytta, mellom anna forsikre at dei føler seg 100 prosent friske.

Blant dei andre punkta er at hytteeigarar fråskriv seg rett til sjukdomsoppfølging og transport frå hyttekommunen, anna enn for hendingar ved plutseleg og uventa ulykker eller akutte situasjonar som ikkje er infeksjonsrelatert.

Berre forbod mot overnatting

Regjeringa forbaud torsdag å overnatte på hytta viss den ligg utanfor heimkommunen. Normalreaksjonen for brot på forskrifta vil vere bot på 15.000 kroner.

Ordlyden i hytteforbodet vart endra torsdag kveld. Den endelege forskrifta seier at det er forbode å overnatte på ein fritidseigedom som ligg utanfor heimkommunen, skriv Rett24.

Det betyr at det ikkje er straffbart å besøkje fritidseigedommar på dagtid. Forskrifta gjeld fram til 3. april, altså til fredag før palmesøndag.

Kan ikkje patruljere alle hyttefelt

Politiet i Innlandet – som er det største hyttefylket i landet med 85.000 fritidsbustadar – seier dei ikkje har som mål å straffe flest mogleg, men vil bruke straffereaksjonar der «rettleiing ikkje når fram til berørte».

– Dette er krevjande òg for politiet å handtere. Vi har inga moglegheit til å patruljere alle hyttefelt i heile Innlandet, men vi kjem til å handheve forbodet der vi får tips eller på annan måte avdekkjer alvorlege brot sjølve. I dei fleste tilfella vil rettleiing om dei aktuelle avgjerdene vere riktig framgangsmåte, understrekar påtaleleiar Johan Martin Welhaven.

I forskrifta er det gitt unntak for personar som er i karantene fordi dei bur saman med nokon som er stadfesta smitta med koronaviruset. Dette må kunne dokumenterast.

Krev forbodet heva

Norsk Hyttelag, eit aksjeselskap og ein interesseorganisasjon for hytteeigarar og hyttevel, krev at forbodet blir oppheva til påske.

Selskapet foreslår eit forbod som berre omfattar hytteopphald som faktisk medfører auka smitterisiko. Generalsekretær Audun Bringsvor peikar på at forskrifta gjer det forbode for folk frå Lillehammer å dra på hytta på Sjusjøen, medan det er greitt om dei har hytte på Nordseter.

– Det skilst ikkje mellom små, sårbare hyttekommunar og bykommunar med stor heilårsbefolkning og eige sjukehus, seier han.

Ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå er det om lag 440.000 fritidsbustadar i Noreg. Mange av desse har fleire eigarar.

(©NPK)