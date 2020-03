Folk har tillit til koronahandteringa

innenriks

Også oppslutninga om statsminister Erna Solberg (H) aukar på ei måling Ipsos har utført for Dagbladet.

Senterpartiet og SV gjer byks på målinga, medan Framstegspartiet fell tilbake på nivået frå før partiet braut ut av regjeringa.

I målinga svarer òg dei spurde på kor stor tillit dei har til handteringa av koronaviruset. 19 prosent svarer at dei har full tillit, 48 prosent stor tillit og 25 prosent ein del tillit. Berre 7 prosent svarer at dei har låg eller ingen tillit, skriv Dagbladet.

Tilliten er spesielt høg blant Høgres veljarar, der 90 prosent svarer at dei har full eller stor tillit til handteringa til styresmaktene.

Solbergs popularitet har òg stige sidan førre måling.

– Solbergs oppslutning har vore låg gjennom lang tid. Ho er no i den 77. månaden sin som statsminister, og ho har ikkje fått like gode resultat på over 1,5 år, seier Mads Motrøen, som er ansvarleg for Ipsos' partibarometer, til avisa.

45 prosent svarer at dei meiner ho gjer ein god jobb, mot 37 prosent førre månad.

Oppslutninga om partia er slik: Raudt 4,7 (+1,2), SV 9 (+1,9), Ap 24,9 (-0,9), Sp 17,4 (+2,6), MDG 4,4 (-1,0), KrF 3,7 (+0,1), V 2,6 (-0,9), H 20,8 (+2,0), Frp 11,4 (-2,8).

Blant 1.000 spurde svarte 649 i perioden 18. til 20. mars.

