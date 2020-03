Biltrafikken har falle kraftig – meir enn kvar tredje bil borte

innenriks

Det vart registrert 156.042 bompasseringar i morgontrafikken i Oslo mellom klokka 06 og 09. Det er 39,8 prosent færre passeringar enn onsdagen før, melder NRK.

Trafikken stupte allereie fredag for éi veke sidan, dagen etter at statsminister Erna Solberg (H) la fram dei drastiske tiltaka for å bremse koronasmitten.

Då var det 26 prosent færre bompasseringar i morgonrushet i hovudstaden enn fredagen før.

– Det har aldri vore ein så kraftig trafikkreduksjon når vi ser på samanliknbare dagar, seier kommunikasjonsrådgivar Tone Hansen Finstad i bomselskapet Fjellinjen.

Trenden er den same i Bergen. Her har talet på passeringar i bomringen falle med 100.000 passeringar på éi veke. Frå 276.004 passeringar til 171.411 passeringar frå tysdag 10. mars til tysdag veka etter. Det er ein nedgang på 37,9 prosent. Meir enn kvar tredje bil var altså borte.

Nordmenn har samtidig redusert trafikken mellom ulike kommunar med 60–65 prosent, viser tal frå Telenor.

(©NPK)