Avinor skal byggje ny lufthamn i Mo i Rana

– Den nye lufthamna vil gi folk og næringsliv eit betre transporttilbod og leggje til rette for utvikling av reiseliv og anna næringsverksemd i regionen, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.

Som ein del av oppfølginga av Nasjonal transportplan har Samferdselsdepartementet, for å unngå utfordringar med statsstønad- og innkjøpsregelverket og forseinkingar, bestemt at Avinor skal ta over den vidare prosessen med bygginga av flyplassen.

Tidlegare har departementet hatt dialog med Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU) og Rana kommune.

