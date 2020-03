250.000 har fått skattemeldinga

innenriks

– Dei to første dagane fekk rundt 250.000 personar melding om at skattemeldinga deira er tilgjengeleg. Mange fleire prøver å logge seg på skatteetaten.no, og dei kjem då til ei side der dei får melding om at skattemelding deira ikkje klar enno, seier kommunikasjonsrådgivar Mads Kvernen Kleppe i Skatteetaten til NTB.

Han forklarer at folk vil få melding på e-post eller tekstmelding når skattemeldinga deira er klar. Neste pulje med skattemeldingar blir send ut i byrjinga av neste veke.

– Vi kan ikkje gå ut med detaljar om datoar og tal som får skattemeldinga på kva dagar fordi dette blir fortløpande justert, seier han.

Den digitale skattemeldinga har i år fått ei overhaling som ifølgje Skatteetaten vil gjere henne enklare å fylle ut. Om lag tre millionar skattytarar vil få den nye versjonen, medan næringsdrivande, ektefellane deira og dei som får skattemeldinga på papir, får henne i det formatet dei kjenner frå før.

Når skattemeldinga er send inn, kan det ferdige skatteoppgjeret og eventuelle pengar att på skatten kome innan éi til to veker. Tidlegare fekk alle oppgjeret på same tid, og pengane vart utbetalte samtidig i slutten av juni.

Som eit tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset har Skatteetaten stengt publikumsmottaket ved alle skattekontor, men dei kan kontaktast på telefon, chat eller via melding når ein er innlogga for å levere skattemeldinga.

(©NPK)