Stortinget usamde om utbyte til bedrifter som får krisehjelp

– Me må vera sikre på at statlege bidrag ikkje går til personleg vinning, sa Aps Hadia Tajik då partia på Stortinget presenterte den andre økonomiske krisepakken torsdag.

Ap-linja er delt med SV og Senterpartiet.

– Det er viktig at me set ei absolutt grense på at det ikkje kan betalast utbyte. Dette gjeld òg bankar, sa SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Dette er ein nasjonal dugnad. Me kan ikkje bruka statlege bidrag til privat vinning, slo ho fast.

Regjeringspartia og dessutan Frp er på si side lunkne til å setja ei absolutt grense. Dermed er det førebels ikkje fleirtal for å gjera noko med utbytereglane.

– Me kan sjølvsagt ikkje ha nokon utbytefest. Men me må ta dette når det kjem frå regjeringa, seier Høgres Svein Harberg.

