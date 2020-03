Statsbygg vil halde i gang aktiviteten i byggjebransjen

innenriks

– Stoppar det heilt opp no, blir konsekvensane øydeleggjande for bransjen, seier direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg til Bygg.no.

Trass i koronaviruset vil Nikolaisen og Statsbygg planleggje nye prosjekt og ha nye konkurransar ut i marknaden for å halde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarknaden.

– Noko reduksjon i produksjonen vil det naturleg nok bli for å kunne ta vare på liv og helse, men klarer vi å halde hjula i gang, så kan vi unngå at konsekvensane blir større enn nødvendig. Stoppar alt opp no, blir det tungt å dra i gang igjen når ting normaliserer seg, seier Nikolaisen.

Nikolaisen seier at det kan bli aktuelt å børste støv av små prosjekt som kan gi oppdrag til mindre aktørar i bransjen.

