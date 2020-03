Sjukehusa skrik etter munnbind

innenriks

– Dette er utfordrande og har høgaste prioritet, sa direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-aust på ein pressekonferanse torsdag.

– Vi vender oss no til tannlegar og andre for å få hjelp, seier ho.

Ei rekkje sjukehus har allereie meldt at dei må rasjonere på smittevernutstyr som munnbind, hanskar og Antibac.

Problem i Kina

Ifølgje Lofthus har mange vendt seg til helseføretaket og tilbode å bidra. Det står heller ikkje på pengar. Men eit eksportforbod i EU og situasjonen i Kina skaper store utfordringar.

– Det gjer situasjonen krevjande. Eitt problem er at etterspurnaden eksploderer i Kina. Der er òg logistikken ei utfordring. Mange vegar er framleis stengde, og det er problem med å få frakta varer ut med fly, seier Lofthus.

Helse sør-aust byrja først i slutten av januar å byggje opp eit ekstra beredskapslager av smittevernutstyr. På spørsmål frå NTB om dette var tidsnok, svarer Lofthus:

– Dette er ting ein alltid kan diskutere i lyset av etterpåklokskapen. Det er mange faktorar som speler inn. Men vi har ein avtale med alle leverandørane våre om at dei skal ha beredskapslager.

6.200 i karantene

Store sjukehus som Oslo universitetssjukehus, Ahus og sjukehusa i Drammen og Bærum ligg under Helse sør-aust. Her byrjar òg bemanninga å bli eit problem. I alt er no 6.200 av vel 80.000 sjukehustilsette i helseregionen i karantene, medan 85 har fått påvist koronasmitte.

– Det byrjar å bli eit veldig høgt tal, og eg skal ikkje leggje skjul på at det er krevjande. Men samtidig har vi teke ned mykje planlagd aktivitet, og førebels er det ingen helseføretak som melder om kapasitetsproblem, seier Lofthus.

I alt 71 koronapasientar var torsdag innlagde på sjukehusa i Helse sør-aust. Minst 16 får intensivbehandling.

