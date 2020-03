Regjeringa vil hjelpa studentar med ei mellombels ordning gjennom Lånekassen

innenriks

– Me har fått mange førespurnader frå fortvila studentar som har vore uroa over eigen økonomi. Me har lytta. Derfor vil me få på plass ei løysing som sikrar studentar økonomisk tryggleik, seier parlamentarisk nestleiar Svein Harberg i Høgre, som har forhandla krisepakken for Høgre.