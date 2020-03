Posten permitterer ingen tilsette

innenriks

– Vi har ei kritisk oppgåve i samfunnet, og den er ekstra viktig no. Vi ønskjer å halde oppe beredskapen for å sikre gode leveransar. Samtidig vil vi gi medarbeidarane våre ein tryggleik for at dei ikkje skal rammast økonomisk, seier konsernsjef Tone Wille i Posten Noreg.

Posten leverer mat og drikke til butikkar over heile landet, transporterer medisinar og medisinsk utstyr frå Europa og koronaprøvar til sjukehusa.

Posten har sett i gang fleire tiltak for å unngå smittespreiing mellom medarbeidarar og tilsette og kundar. Det er mellom anna nye retningslinjer for signering av pakkar.

Postens verksemd går stort sett som normalt i heile landet, men arbeidsoppgåvene til dei tilsette har forandra seg som følgje av koronakrisa. Det er mellom anna ein sterk vekst innan e-handel og levering av apotekvarer.

– Vi samarbeider med dei tillitsvalde om korleis vi kan omdisponere medarbeidarar slik at tilsette kan jobbe på tvers av funksjonar og einingar, seier Wille.

(©NPK)