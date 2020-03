LO og NHO i permitteringskrangel

innenriks

NHO meiner bedriftene bør få sleppe å betale desse full lønn i to veker før dei blir permitterte og vil kutte den såkalla varslingsfristen til to dagar, skriv Dagsavisen.

I hovudavtalen mellom NHO og LO heiter det at varslingsfristen ved permittering er på 14 dagar, men at han kan kuttast to dagar ved «uforutsette hendelser». Det vil ifølgje NHO spare arbeidsgivarar for store kostnader til lønn.

– Dette er ei svært vanskeleg sak som vi burde vore forutan i den fortvilte situasjonen vi står i no. Bedriftene er fortvila over at forbunda instruerer at dei skal halde seg til 14 dagar, skriv arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO til avisa.

LO fryktar todagarsfristen skal bli den nye normalen, og tillitsvalde har meldt om at unntaksregelen blir brukt vidt.

– Det er klart at det kan vere situasjonar som tilseier ein todagars varslingsfrist, men vi kan ikkje gi noka blankofullmakt på at todagarsfristen kan brukast i alt som har med permittering knytt til korona å gjere, skriv LO-nestleiar Peggy Hessen Følsvik til Dagsavisen.

