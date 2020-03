Koronaviruset: Statens legemiddelverk ventar å gå tom for enkelte medisinar

innenriks

Over fleire år har mangel på legemiddel vore eit problem i Noreg, og med spreiinga av koronaviruset på toppen får Noreg fleire problem, skriv TV 2.

Men førebels er Noreg godt førebudd, seier direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk.

– Eg føler at vi har førebudd oss. Vi har tett kontakt med industrien, grossistane og apoteka. Det er viktig at alle i næringa melder frå så tidleg som mogleg om dei ser at det kan bli manglar, så vi har best mogleg tid til å finne løysingar om det blir alvorlege manglar, seier Hågå til TV 2.

Legemiddelverket rasjonerer no medisinar. På kvit resept kan ein berre hente medisinar for tre månader av gongen. Reseptfrie legemiddel som paracet kan kvar kunde berre kjøpe éin pakke av.

Eit tidleg anslag tilsa at ein etter fire til åtte månader med utbrot i Noreg ville få mangel på medisinar, men i dag seier Hågå at slike tidsanslag er svært vanskelege å halde seg til.

