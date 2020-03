Koronaviruset: Endrar tollforskrifta mellombels

innenriks

– Med denne endringa sikrar vi at kritiske leveransar kjem enkelt fram og kan takast raskt i bruk, seier tolldirektør Øystein Børmer i ei pressemelding.

No kan varemottakar disponere over ufortolla vare som blir køyrt direkte til mottakar, når dette er nødvendig for å ta vare på forsyningssikkerheita.

Det blir òg endringar for fullstendig utfylt deklarasjon. Fristen blir utsett frå ti til 30 dagar dersom tollagerhaldar som følgje av virusutbrotet ikkje er i stand til å overhalde den ordinære fristen.

– Fullstendig utfylt deklarasjon må uansett blir lagd fram innan 30 dagar eller innan den fristen tollstyresmaktene fastset, opplyser etaten.

Endringa trer i kraft umiddelbart og vil gjelde inntil vidare.

(©NPK)