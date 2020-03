innenriks

– Me er nøgde med å ha fått på plass fleire tiltak for å sikra alle ei trygg inntekt, mellom anna studentar som ikkje får jobba deltid, og at kommunane og sjukehusa får midlar til å møta krisa, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Næringslivet får lette i avgifter og tilgang på pengar, seier ho.

