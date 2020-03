innenriks

Hundretusenvis av arbeidstakarar har vorte permitterte eller risikerer å bli det.

Dermed risikerer dei samtidig å bli melde ut av tenestepensjonsordninga på arbeidsplassen sin.

– Vi ser at det er ulik praksis blant pensjonsselskapa om dei melder tilsette ut av pensjonsordninga ved permisjon, seier YS-leiar Erik Kollerud.

– Vi ber regjeringa sørgje for at ingen blir melde ut på grunn av permisjon i den krisa landet no er inne i, seier han vidare.

(©NPK)