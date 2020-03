Fleire reagerer på kriselova til regjeringa

innenriks

Kriselova skal gjere det enklare å setje i verk tiltak som blir sett på som nødvendige i den ekstraordinære situasjonen landet står i, men Lippestad meiner det ikkje er rett medisin og snarare vil svekke rettssikkerheita, skriv TV 2.

– Regjeringas koronakriselov er galskap. Sette demokrati og rettssikkerheit for oss alle til side for å kunne styre? Få på plass raske avgjerdslinjer i samarbeid med Stortinget. Det forventar vi at leiarane våre får til. Det handlar om å behalde tilliten, seier Lippestad, som er tidlegare byråd i Oslo for Arbeidarpartiet.

Han får støtte frå jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen. Han meiner prosessen burde vere meir open og seier til Dagbladet at «det er en grunn til at man har høringer og ikke minst offentlig debatt slik at det er mulig å komme fram med motforestillinger».

Einarsen er ekspert på menneskerettar og leiar av den norske avdelinga til internasjonale juristkommisjonen, ICJ-Norge.

Også jussprofessor Hans Petter Graver åtvarar mot lova. I NRKs Dagsnytt 18 seier han det berre er fantasien som set grenser for korleis ho kan brukast.

