Felleskjøpet: Viktig å sikre kraftfôrimport for å halde oppe norsk kjøttproduksjon

innenriks

Med dei nye restriksjonane på norskegrensa kjem utfordringar for heilt essensielle varer for norsk landbruk. Ifølgje Klassekampen opplyste Landbruksdirektoratet at 52 prosent av kraftfôrråvarene og 61 prosent av matkornet vart importert i fjor, etter uåret 2018, frå fleire ulike land.

Felleskjøpet har mottaks- og forsyningsplikt som marknadsregulator for korn og kraftfôr.

– Vi jobbar på spreng for å halde oppe produksjonen i den situasjonen vi er i, seier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald. Han seier dei er leveransedyktig på kraftfôr og oppmodar bøndene til ikkje å hamstre, men bestille som normalt.

Landbruksdirektoratet seier òg at vareflyten går som normalt, med «enkelte utfordringar på importsida».

I ein tenkt situasjon der importen av kraftfôringrediensar stoppar opp, kan halvparten av all norsk kjøttproduksjon bli ramma. Det kjem fram av rapporten «Matproduksjon på norske arealressursar med og utan import av fôrråvarer» (2014) frå Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), som har vorte oppdatert med dagens tal.

– Ein som driv med drøvtyggarar kan bruke gras, men viss ikkje kylling og svin får kraftfôr blir det raskt prekært, seier Skjennald.

Ifølgje rapporten vil det medføre full stans i kyllingproduksjon og 70 prosent reduksjon i svineproduksjon – totalt 50 prosent av all norsk kjøttproduksjon.

