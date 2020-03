Erna Solberg åtvarar mot å felle dom over smittetiltak for tidleg

innenriks

For éi veke sidan innførte regjeringa dei strengaste tiltaka Noreg har hatt i fredstid. Men det vil framleis ta tid før tiltaka får innverknad på spreiinga av koronaviruset, slår statsministeren fast.

Ho viser til at viruset har ei inkubasjonstid på fleire dagar. I tillegg går det gjerne ei tid frå ein får dei første sjukdomsteikna, til ein blir så alvorleg sjuk at ein blir testa.

Ho trur derfor at resultata først vil vise seg «ut i neste veke».

– Men det vi ser, er at aktiviteten er lågare. Det tyder at det er færre som møtest. Det gir ifølgje all teori mindre smitte og lågare tempo i spreiinga av smitte, seier statsministeren til NTB.

– Du treng ikkje å gjere meir enn å gå ut på gata på Karl Johan for å sjå at dette har ein verknad på kor mange menneske som er tett på kvarandre, slår ho fast.

