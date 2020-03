13 polititilsette koronasmittet

innenriks

Det er ein auke på ni smitta polititilsette på éi veke. For ei veke sidan hadde fire polititilsette fått påvist koronasmitte, og 150 tilsette var sett i karantene.

– Det er ein reell risiko for at fleire av medarbeidarane våre vil bli smitta eller pålagt karantene i tida som kjem. Vi har kontinuitetsplanar for korleis vi skal bemanne kritiske funksjonar òg i ein situasjon med endå fleire fråverande, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet skal mellombels tilsetje inntil 400 nyutdanna politistudentar.

