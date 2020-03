Unio støttar innføring av kriselov

innenriks

– Unio erkjenner at slik situasjonen er no, treng regjeringa meir handlingsrom og moglegheita til å snu seg raskt for å gjennomføre rettslege endringar. På mange område er det ikkje tilstrekkeleg rettsleg grunnlag til å fastsetje nødvendige reglar på ein rask og effektiv måte, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

– Vi støttar derfor innføring av ei kriselov, seier ho.

Stortinget vil torsdag vedta ei lov som gir regjeringa utvida fullmakter til å handtere koronakrisa.

– Unio har inngått avtalar om meir fleksibilitet på løpande band dei siste dagane. Vi og dei andre partane i arbeidslivet veit kvar skoen trykkjer. Vi har lempa til og endra avtalar mellombels for å få hjula til å gå rundt i verksemdene. På den måten tar vi samfunnsansvar og bidreg til å minimere effektane av koronasituasjonen, seier Lied.

På arbeidsgivarsida meiner NHO at det er behov for at regjeringa får fullmakt til å ta raske avgjerder for å halde samfunnshjula i gang.

– Slik det er no kan til dømes kommunane og fylkeskommunane handle ulikt slik at passeringar frå kommune til kommune kan skape problem for folk og bedrifter. Samtidig er det viktig at både arbeidsgivarar og arbeidstakarar blir tekne vare på i heilt særskilde situasjonar, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

