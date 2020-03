Storebrand set ned renta

innenriks

Som følgje av at Noregs Bank fredag senka styringsrenta med 0,5 poeng, senkar òg Storebrand rentene sine.

– Vi set ned flytande rente på bustadlån med 0,35 prosentpoeng for alle kundar. Uvissa i marknadene er for tida stor, og Noregs Bank har vedteke eit ekstraordinært kutt i styringsrenta, seier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarknad i Storebrand.

Den beste flytande nominelle renta på eit bustadlån i Storebrand er etter rentekuttet 2,34 prosent.

Dei nye rentesatsane for nye bustadlån gjeld frå 19. mars og trer i kraft for eksisterande lån 30. april.

Innskotsrenta blir sett ned med inntil 0,3 prosentpoeng og gjeld frå 25. mai.

Storebrand-kundar som no blir permitterte eller mistar inntekter fordi dei er sjølvstendig næringsdrivande, kan søkje om inntil seks månaders avdragsfridom på bustadlånet.

