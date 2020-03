Semje om korona-lov på Stortinget

innenriks

Slottet har varsla at kong Harald held statsråd på Slottet onsdag klokka 17 . Ifølgje Dagbladet blir lovforslaget lagt fram der.

Lova skal gjere det enklare å raskt setje i verk tiltak som blir sett på som nødvendig for å handtere koronakrisa. Ho inneber at regjeringa kan setje til side lover og reglar utan å gå via Stortinget, slik ho normalt måtte ha gjort.

Regjeringa ønskte at lova skulle gjelde ut 2021, men det sa Stortinget nei til, skriv Dagbladet.

Gjeld i seks månader

Det har vore samtalar med partia på Stortinget om lova sidan tysdag, får NTB opplyst av kjelder med god kjennskap til saka. Det blir vidare opplyst at ho kjem til behandling i Stortinget torsdag.

Opposisjonen har fått gjennomslag for at ho berre skal gjelde i seks månader, og at ho kan opphevast av ein tredel av Stortinget, får NTB opplyst. Det er òg lagt inn fleire andre punkt som skal sørgje for kontroll med bruken til regjeringa av fullmaktene.

Rettane til arbeidstakarar

I arbeidet med kriselova har det vore viktig for opposisjonen å sikre rettane til arbeidstakarane.

– Føresetnaden vår for å støtte ei slik lov er at partane i arbeidslivet blir konsultert om dette. Vi snakkar om trepartssamarbeidet i festtalar. No er det krise. Og partane er klare til å ta store grep, men då må dei trekkjast med, sa Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv tysdag.

Både kong Harald og kronprinsen er til stades i statsrådet. Kongen og dronning Sonja har vore i karantene etter eit statsbesøk i Jordan. I førre statsråd deltok derfor kongen via videolink.

