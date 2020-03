Nibio-forskar fryktar for norsk matproduksjon

innenriks

– Eg meiner det er grunn til å trykke på ein stor, raud knapp for hagebrukssektoren, potetproduksjonen og vesentlege delar av matindustrien, seier seniorrådgivar Ivar Pettersen ved Nibio til Nationen.

Mange utanlandske sesongarbeidarar blir nekta utreise frå heimlandet sitt som følgje av koronautbrotet. I helga vedtok òg regjeringa at alle utlendingar utan opphaldsløyve i Noreg skal bortvisast på grensa som eit tiltak for å hindre ytterlegare spreiing av koronaviruset.

Pettersen påpeikar at norsk produksjon av bær, frukt, poteter, prydplantar og grønsaker er avhengig av ei stor mengde importert arbeidskraft. Det same gjeld for primær kjøttindustri og sjømatindustri.

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at det var over 90.000 sysselsette på korttidsopphald i Noreg i 2019.

Pettersen meiner mangel på arbeidsmigrasjon ikkje berre vil ramme norsk produksjon, men også dei landa vi importerer frå.

