NRK tek sjølvkritikk etter Debatten

NRK har fått mykje kritikk etter programmet Debatten tysdag kveld.

Der lét dei lege og forskar Gunhild Alvik Nyborg få kritisere handteringa til styresmaktene av koronaviruset i over ein halv time, før helsedirektør Bjørn Guldvog og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet fekk kome til orde.

Nyborg meiner mellom anna at det bør innførast full isolasjon i Noreg, og at berre personar med samfunnsviktige funksjonar skal få lov til å ferdast fritt i samfunnet.

Både Guldvog og Aavitsland er klare på at meiningane til Nyborg ikkje er fagleg funderte.

– Vi liker å bli utfordra på faggrunnlaget vårt og vurderingane våre. Det er veldig viktig i ei så alvorleg sak. Likevel tykte eg fordelinga av taletid vart veldig skeiv. Nyborg fekk veldig god tid til å framføre kritikken sin uimotsagd, og etterpå vart det for lite tid til å drøfte grunnlaget for resonnementa hennar. Denne gongen tykkjer eg NRK bomma, seier Aavitsland til Medier24.

Programredaktør Knut Magnus Berge i NRK innrømmer at motførestillingane frå Aavitsland og Guldvog med fordel kunne ha fått meir plass.

– Eg skjønner det at han tenkjer det og gir han rett i at vi med fordel kunne ført motførestillingane tidlegare og tyngre inn, seier han.

Spesialrådgivar Erik Skarrud i Kringkastingsrådet seier til Kampanje at dei så langt har fått inn elleve klagar på Debatten som gjekk på tysdag, og at dei fleste er om bruken av Nyborg og at ein er med på å gjere at folk blir uroa.

