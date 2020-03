Næringslivet bidreg med produksjon av smittevernsutstyr

innenriks

– Vi jobbar med å få tak i utstyr frå andre stader i verda, men ikkje minst med å få i gang produksjonen i Noreg. Og i dag kom den gode nyheita om at norsk næringsliv stiller opp, og no har vi på gang både produksjon av smittevernfrakker og desinfeksjonsvæske i Noreg, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

EU har innført restriksjonar på eksport av ansiktsmasker og anna vernutstyr for å sikre at eigne behov kan dekkjast under korona-pandemien. Tysdag vart ei sending med smittevernsutstyr stansa på grensa.

– Heldigvis så skjedde det ei endring i Sverige i dag som gjer at lastebilane som har stått eller vore på veg til Noreg, no får komme over grensa. Dette gjeld fram til 19. mars i første omgang, seier Høie.

Debatt om alvorsgrad

OUS-forskar Gunhild Alvik Nyborg har skapt stor debatt, etter at ho på «Debatten» i NRK onsdag kritiserte styresmaktene for ikkje å gjere nok for å stanse spreiinga av viruset. Ho indikerte at situasjonen er langt meir alvorleg enn det som til no er anteke.

– Er denne krisa eigentleg meir alvorleg enn det helsestyresmaktene gir inntrykk av?

– Nei, vi er fullt ut opne, med både tiltak og vurderingar på dette området. Vi har eit folkehelseinstitutt i Noreg som ikkje berre opererer på eiga hand, men dei er ein del av eit nettverk med tilsvarande fagmiljø både i Norden og i Europa, seier Høie.

– Som øvst politisk ansvarleg så føler eg det er ganske trygt å lytte til dei fagkunnskapane, og så må eg sjølvsagt akseptere at det er enkeltfagpersonar som har alternative synspunkt, seier Høie.

– Høgt omdiskutert

Under pressekonferansen på onsdag ønskte ikkje statsminister Erna Solberg (H) å gå detaljert inn på Nyborgs utsegner.

– Eg registrerer at det er høgst omdiskutert. Det vi har sagt, er at det er uvisse rundt dei tiltaka vi gjer og kva tiltak som verkar best mogleg. Vi har følgt dei helseråda som er gitt, seier Solberg.

Regjeringa vurderer fortløpande å innføre nye tiltak, men Solberg meiner ikkje at eit portforbod er vegen å gå for å avgrense koronasmitten i Noreg.

– Vi kjem til å sjå fleire og høgare dødstal framover. Særleg i den gruppa der vi har sett dødstal i dag, som er personar med svak helse og som allereie er innlagt i ein omsorgsinstitusjon, seier ho.

– Eit portforbod for alle andre vil i utgangspunktet ikkje hjelpe dei, seier ho og legg til at stort sett alle kommunar har innført strenge avgrensingar for å skjerme eldre og sjuke på omsorgsheim.

