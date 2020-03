Kviletidsreglar blir droppa i 30 dagar for å sikre vareleveransar

innenriks

Dette er berre eitt av ei rekke tiltak som no blir sett i verk i samferdselssektoren, og som vart offentleggjort torsdag kveld.

– Transport speler ei veldig viktig rolle i handteringa av koronaviruset, og for å halde hjula i gang i samfunnet elles, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.

For å avgrense potensiell smitterisiko mellom sjåførane er det mellombels unntak frå kravet til bruk av alkolås i bussar og minibussar.

Det blir òg innført mellombels unntak frå løyvekrav ved pasienttransport. Dette skal mellom anna sørgje for at helseføretaka sjølv kan stå for transport av pasientar som har fått påvist koronasmitte.

Det skal ikkje gjennomførast manuelt billettsal på riksvegferjene framover.

Samtidig skal Statens vegvesen hjelpe politi- og tollstyresmakter ved grenseovergangane for å få varetransport gjennom på ein effektiv måte, medan uønskt trafikk skal stansast og vendast.

Stengde trafikkstasjonar

For å redusere smittespreiing har Statens vegvesen stengt trafikkstasjonane sine mellombels. Dei vil likevel kunne opnast for å godkjenne mellom anna køyretøy som er viktige for matvaresikkerheita og køyretøy som fraktar medisinske gassar til sjukehus.

Stenginga fører til at utgåtte førarkort, yrkessjåførkompetanse og utrykkingskompetanse kan nyttast i Noreg i 6 månader etter utgått dato. For personar over 80 år er perioden sett til tre månader.

Køyretøy som skulle vore inne til EU-godkjenning i perioden 13. mars til 20. april får to månader utsett frist.

