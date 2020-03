Korona: Ekspertane usikre på om ein kan bli smitta to gonger

innenriks

– Det veit ein ikkje så mykje om enno, for det har ikkje gått nok tid til at ein kan studere det ordentleg, opplyser Gunnveig Grødeland.

Ho er seniorforskar ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og ekspert på immunsystem, virus og vaksineutvikling.

Vanlegvis blir ein immun når ein har hatt ein virusinfeksjon, men det er fleire virus der du ikkje får ein livslang immunitet, påpeikar Grødeland.

Smitta på nytt?

Frå Kina og Japan har det vore meldt om tilfelle der folk tilsynelatande har vorte sjuke eller smitta av viruset på nytt etter først å ha vore friskmeldt. Nettstaden Forbes gjennomgår nokon slike tilfelle som er melde i kinesiske og japanske medium.

Dersom det viser seg at nokon, eller mange, av dei som har vore smitta ikkje er verna mot å få viruset på nytt, vil det skape problem for kampen mot sjukdommen. Det kan slå beina under ein strategi om såkalla flokkimmunitet, at ein stor del av befolkninga er immune, og at viruset dermed ikkje har nok «vertskap» til å spreie seg vidare til resten.

Grødeland har òg høyrt «rykte» om at folk har vorte smitta to gonger, men seier ho ikkje har klart å finne rapportar som verken stadfestar eller avkreftar fenomenet.

– Men viss det er sånn at du berre på nokre veker kan bli smitta to gonger av det same viruset, så synest eg det høyrest ganske utruleg ut, legg ho til.

Mutere

Når ein blir smitta av virus, vil immunforsvaret mobilisere. Og vanlegvis vil dette forsvarsverket «kjenne igjen» viruset dersom det kjem same veg igjen. Det er likevel forskjell på kor lenge immuniteten varer.

– Ved vanleg influensa får du danna antistoff som i prinsippet er livslangt for akkurat det viruset. Men problemet er at det muterer, og når du møter influensaviruset om eit år eller to, har det endra seg så mykje at immunforsvaret ikkje klarer å kjenne det igjen, seier Grødeland.

Ho har ikkje så stor tru på at ein kan bli smitta to gonger på nokre veker med viruset med det offisielle namnet SARS-CoV-2.

– Koronaviruset ser førebels ut til å vere såpass likt at immunsystemet vil kjenne igjen viruset, meiner ho.

To typar virus

Grødeland opplyser likevel at det ser ut til å sirkulere to hovudtypar av det frykta koronaviruset. Om det kan gjere folk sjuke to gonger etter kvarandre, eller om dei to variantane gir ulike symptom, er enno ikkje kjente.

Fleire legemiddelselskap jobbar med å prøve å utvikle vaksinar mot koronaviruset som no herjar verda over. Og vaksinar vil gi betre vern enn den ein får ved naturleg smitte, fortel Grødeland.

– Vi veit i alle fall at to selskap har starta utprøving på menneske. Det er sett i gang kjemperaskt. Dei neste vekene vil fortelje oss veldig mykje meir om danning av immunresponsar og kor sikre og gode desse vaksinane er, seier ho.

(©NPK)