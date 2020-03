innenriks

– Vi har ein tett dialog med dei tillitsvalde for å sikre ein best mogleg prosess. Vi har forståing for at dette er ein krevjande situasjon for alle som no blir råka permisjonane, seier konsernsjef Daniel Skjeldam i ei pressemelding.

To skip skal etter avtale med regjeringa drive spesialtilpassa lokaltrafikk mellom Bodø og Kirkenes. Desse vil sikre transport av passasjerar og varer til samfunna langs kysten, opplyser selskapet.

