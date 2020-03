Den nye skattemeldinga: Dette bør du vite

innenriks

Nytt av året er at folk får skattemeldinga på ulike datoar. Utsendinga byrja onsdag denne veka og held fram til 31. mars. Du blir varsla på e-post eller tekstmelding når di er klar.

Skulle du ha spørsmål eller problem med den nye skattemeldinga, vil det ikkje bli mogleg å få fysisk hjelp på det lokale skattekontoret ditt. Alle skattekontora i landet er nemleg stengde på grunn av koronakrisa og all rettleiing vil skje over telefon.

– Dette gjer vi for å forhindre ytterlegare smitte av koronaviruset og samtidig sørgje for at Skatteetaten så godt som mogleg held oppe dei viktige tenestene sine, fortel skattedirektør Hans Christian Holte.

Om lag tre millionar skattytarar vil få den nye versjonen av skattemeldinga i år, medan næringsdrivande, ektefellane deira og dei som får skattemeldinga på papir, får henne i det formatet dei kjenner frå før.

Hjelp undervegs

I utgangspunktet skal den nye versjonen vere enklare enn den gamle, men det kan vere lurt å setje seg litt inn i korleis ho fungerer.

Dei såkalla postane som ein kjenner frå det gamle systemet, er no borte. I staden er skattemeldinga delt inn i desse temaa:

* Arbeid, trygd og pensjon

* Bank, lån og forsikring

* Bustad og eigedelar

* Familie og helse

* Finans

* Gåve og arv

* Personlege forhold

Den nye versjonen blir fylt ut steg for steg, og skattedirektøren fortel at du blir tilboden rettleiing og hjelp undervegs.

I motsetnad til tidlegare vil skatteutrekninga oppdatere seg fortløpande etter kvart som du fyller inn tal.

Når skattemeldinga er send inn, vil du i utgangspunktet kunne få det ferdige skatteoppgjeret og eventuelle pengar igjen på skatten innan éi til to veker. Tidlegare fekk alle oppgjeret på same tid, og pengane vart utbetalte samtidig i slutten av juni.

Kan gå glipp av frådrag

Dersom du må betale restskatt, kjem oppgjeret framleis tidlegast i juni. I nokre tilfelle vil ein bli trekt ut til kontroll, og då må ein òg vente lenger på utbetalinga sjølv om ein ikkje har restskatt.

Fristen for å levere skattemeldinga er 30. april. Men det er enkelt å få utsett fristen med éin månad på nettsidene til Skatteetaten.

Skattedirektøren understrekar kor viktig det er å gi fullstendige opplysningar.

– Du kan gå glipp av frådrag viss du ikkje fyller inn korrekte opplysningar i skattemeldinga, som til dømes frådrag for reiseutgifter, seier han.

– Gir blaffen

Ei undersøking Respons nyleg utførte for Sparebank 1, viser at ein av seks ikkje kontrollerer opplysningane i skattemeldinga i det heile før dei leverer henne inn.

– Veldig mange gir blaffen, seier forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Det er særleg dei unge under 35 år som ikkje går over skattemeldinga, men berre nøyer seg med å sjå om dei får baksmell eller pengar tilbake.

Gundersen håpar den nye løysinga kan bidra til at fleire tek seg tid til å sjekke tala og få med seg frådraga dei har krav på.

– Dette er heilt nødvendige tiltak, for mange unge synest skattemeldinga er vanskeleg å forstå og gruer seg til å gå gjennom ho. Eg håpar verkeleg at Skatteetaten lykkast med å forenkle og forklare, men det står att det å sjå, seier Gundersen.

(©NPK)