Ap meiner krisepakken på 900 millionar kroner er for tynn

– Krisepakken er for tynn. For mange kulturaktørar vil ikkje omfattast av han, med kravet om at 50 prosent offentleg støtte ikkje kvalifiserer til å nytte seg av han. Mykje grasrotkultur ute i landet vil òg ikkje bli omfatta, med kravet om meir enn 50 deltakarar.

Det seier Arbeidarpartiets kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen til NTB.

– Eg synest det er underleg at regjeringa her gjekk rett til Frp og presenterer ei semje om kulturpakke utan å ha late oss i opposisjonen forhandle om innhaldet, held ho fram.

Utsegnene frå Trettebergstuen onsdag kjem berre ei veke etter at Ap kravde krisetiltak for kultur og idrett:

– Det er ikkje noko å setje opp mot kvarandre. Dette vil jo lamme store delar av samfunnet og koste mange arbeidsplassar i mange bransjar. Derfor er det viktig at regjeringa kjem med bransjeretta tiltak, sa ho førre onsdag.

