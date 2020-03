Vil sende laks med tomme passasjerfly

innenriks

I samband med at fly blir kansellerte, jobbar Firda Seafood Group AS og andre i laksenæringa med alternativ for å få levert til marknadene.

Finansavisen skriv at éi løysing er få fylle lasteromma på tomme passasjerfly med laks og aure.

– Det er sjølvsagt ein kostnad som kjem, men samtidig ønsker marknaden fisken. Inntrykket vårt er at kundane er villige til å akseptere ein prisauke, i alle fall viss vi deler på meirkostnaden ved å fly, seier gründer og konsernsjef Ola Braanaas i Firda Seafood til avisa.

Firda Seafood omsette for rundt éin milliard kroner i fjor. Rundt 10–20 prosent av det vart frakta ut av Noreg med fly.

Direktør Martin Langaas for flyfrakt i Avinor seier til Finansavisen at etterspørselen etter reine fraktfly globalt har skote i vêret dei siste dagane.

– Det har vore ein enorm auke. Problemet for sjømateksportørane er at prisane dei har vore vane til å betale står i fare for å ryke. Det er så mange som er villige til å betale meir for flyvfrakta enn kva dei norske sjømateksportørane er, seier han.

Langaas seier han er kjent med at fleire flyselskap vurderer å fly tomme passasjerfly berre for å få varer av garde. Frakta kan likevel måtte koste tre gonger det som er normalt.

(©NPK)