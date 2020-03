To statssekretærar har fått påvist koronavirus

innenriks

Det dreier seg om Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor og Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, stadfestar kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor overfor NTB tysdag kveld.

– Begge er heime og held seg til dei reglane og retningslinjer som gjeld for dei som er stadfesta smitta av viruset og skal vere i såkalla heimeisolasjon. Isolasjonen varer til legen seier at dei er smittefrie, normalt 7 dagar etter at dei er friske, skriv Hjukse i ein e-post.

Statsministerens kontor og arbeidsdepartementet handterer sjukdoms- og smittetilfella i tråd med reglane og retningslinjene til helsestyresmaktene, legg ho til.

Alstadsæter opplyser at han har vore heime frå torsdag morgon av varsemdomsyn.

– Eg fekk symptom på viruset i helga, men har det ikkje lenger. Eg er no er i heime-isolasjon saman med familien min, seier han.

Einan opplyser at han fekk feber måndag denne veka, men er i relativt god form.

