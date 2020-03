Stortinget jobbar på spreng med nye krisetiltak

innenriks

– Regjeringa vil få tilslutning til tiltaka dei har lagt fram, men vi vil forbetre og forsterke dei, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Offentleg sektor er under stort press. Vi vil allereie no signalisere større løyvingar til offentlege etatar, legg han til.

Måndag rydda Stortinget førebelse tiltak knytte til arbeidstakarrettar og sosiale rettar av vegen. Det vart sørgt for nytt permisjonsregelverk for arbeidstakarar og inntektssikring for frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande.

No har Stortinget kasta seg over den lange rekkja av andre vidtrekkande følgje virusutbrotet får for det norske samfunnet.

Diskusjonane handlar om støtte til spesielt utsette bransjar i næringslivet, meir pengar til kommunane, utvida fullmakter til regjeringa og tryggleik for at offentleg sektor har nødvendige ressursar.

Opposisjonen samkøyrer

Leiaren i finanskomiteen, Mudassar Kapur, fortel at finanskomiteen held fram arbeidet sitt utan opphald.

– Vi jobbar vidare til torsdag og har eit klart felles mål om å bli samde, seier han til NTB.

Torsdag samlar Stortinget seg for å debattere krisepakken, som regjeringa la fram sist fredag. Opposisjonspartia Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Framstegspartiet og SV jobbar no tett saman med nye tiltak. Samtidig er det òg uformelle møte med regjeringspartia.

– Vi opplevde prosessen fram mot vedtaka måndag som konstruktive og samlande. Eg har voner om at vi skal få til noko tilsvarande fram mot torsdag, seier Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NTB.

Eit konkret Ap-krav er at bedrifter som får støtte frå fellesskapen, må forplikte seg til ikkje å betale ut utbyte i år og neste år. Samtidig vil Ap og Raudt auke dagpengane for folk som får sparken, melder VG.

Mange spor

Ifølgje Vedum går diskusjonane i Stortinget tysdag langs desse spora:

* Tiltak som gir regjeringa breiare fullmakter.

* Forpliktande formuleringar om beredskap som omfattar mellom anna helse og forsvar.

* Forsterkningar på skatt og avgift for enkelte næringar som er særleg hardt ramma, som luftfart, transport og reiseliv. Regjeringa har allereie foreslått mellombels oppheving av flypassasjeravgifta og alle lufthamnavgifter.

* Gi signal som skaper tryggleik i offentleg sektor for at helsevesenet, Nav og kommunane vil få auka løyvingar.

– Det blir viktig for oss å sørgje for aktivitet i økonomien, å framleis tryggje økonomien til folk og jobbane, gi kommunane og helsevesenet dei midla dei treng, seier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Kommunar under press

Ikkje minst truar eit massivt tal permisjonar og redusert skatteinngang økonomien i mange norske kommunar. Regjeringa varsla sist fredag 250 millionar kroner ekstra til kommunane.

– Det skjønner alle er altfor lite. Men det er ikkje sikkert det er rett av oss å fastsetje ein sum, seier Vedum, som meiner det viktigaste er eintydige signal til kommunane om at det kjem meir pengar.

– 250 millionar er ikkje noko i forhold til dei ekstraordinære utgiftene som kommunane no får for å handtere krisa, seier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Han viser til at kommunane får reduserte skatteinntekter fordi den økonomiske aktiviteten går ned.

