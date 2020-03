Posten tek virusgrep for karantenefaste

innenriks

Kundane slepp å betale ekstra for å sende brev og småpakkar frå si eiga postkasse. Tiltaket er meint som ei handsrekking for alle som er i heimekarantene, opplyser Posten i ei pressemelding tysdag.

No blir prisen for å sende brev og pakkar den same anten du sender heimanfrå, legg det i ei raud postkasse eller leverer det på eit postkontor.

– Vi ønskjer å gjere dei tryggare for alle å sende brev og småpakkar – spesielt for dei som er i karantene. Derfor vil det inntil vidare ikkje koste ekstra å bruke tenesta, seier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

(©NPK)