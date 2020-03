innenriks

Koronakrisa er dramatisk for norsk varehandel, seier visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud.

– Omsetnaden for mange av leigetakarane våre er nærast over natta vorte borte. Vi håpar styresmaktene snarast set i verk målretta tiltak mot norsk varehandel slik at vi ikkje risikerer utradering av ein heil bransje, seier han i ei pressemelding.

Dei har òg dialog med dei som står i fare for å gå konkurs

