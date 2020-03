Nav har fått 45.000 søknader om dagpengar ved permisjon på fem dagar

innenriks

Berre på måndag 16. mars fekk Nav 24.900 søknader om dagpengar ved permisjonar og 2.000 ordinære søknader om dagpengar.

Frå torsdag førre veke, på fem dagar, har Nav fått inn 45.000 søknader om dagpengar ved permisjon.

– Dette er svært høge tal, og vi går ut frå at dei fleste av desse vil bli innvilga. Til samanlikning innvilga Nav i toppåret under finanskrisa (2009) vedtak i 48.000 førstegongssøknader om dagpengar ved permisjon. Under toppåret i oljekrisa (2016) hadde vi 26.000 innvilga førstegongssøknader, seier Nav-sjef Sigrun Vågeng i ei pressemelding.