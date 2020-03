Matproduksjonen går som normalt

innenriks

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) hadde tysdag samtalar med sentrale aktørar i landbruket og dessutan Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Landbruksdirektoratet.

– Eg fekk ei god orientering om status og samtidig forsikringar om at per no går all matproduksjon som normalt. Det er full beredskap i verdikjeda og alle følgjer opp råda og pålegga som helsestyresmaktene har gitt, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Mange verksemder er avhengig av sesongarbeidarar frå utlandet – spesielt grøntsektoren. Det har komme ei rekke bekymringsmeldingar om korleis ein skal handtere produksjonen utover året dersom desse blir borte.

– Dette er ein situasjon vi tar på det største alvoret, seier Bollestad.

Matsektoren tok òg opp problemet med at enkelte kommunar har innført eigne reglar for transport av personar og varer over kommunegrensa.

