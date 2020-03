Mann oppførte seg truande på legesenter

innenriks

Personen skal seinare ha sagt at han ikkje er smitta, skriv Fædrelandsvennen.

– Ein person har vore inne på legesenteret og sagt at han har korona. Han har gått forbi den sona der han ikkje har noko å gjere, seier operasjonsleiar Eivind Formo i Agder politidistrikt.

Kommuneoverlege Åsulv Horverak i Evje og Hornnes seier personen skal ha prøvd å kome i kontakt med personalet inne på legesenteret. Dei skal ha opplevd han som svært truande.

Horverak seier at dei no vurderer vakthald utanfor legesenteret for å unngå slike hendingar.

