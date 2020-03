Mangel på vaksine mot lungebetennelse – berre dei med aller høgast risiko blir prioriterte

innenriks

Det har allereie kome fleire rapportar om at apotek er utselde for vaksinen, men no melder Folkehelseinstituttet (FHI) at den store etterspurnaden har ført til at dei har eit avgrensa lager att.

– Vaksinen vernar ikkje mot koronainfeksjon, men det er nyttig å verne personar i spesielle risikogrupper mot pneumokokksjukdom (lungebetennelse), seier seniorforskar Brita Askeland Winje ved Avdeling for smittevern og vaksine ved FHI.

Prioriterte grupper

I ein normalsituasjon tilrår Folkehelseinstituttet pneumokokkvaksine til eldre over 65 år og grupper med immunsvikt eller kroniske sjukdommar.

No er dei prioriterte gruppene personar med hivinfeksjon/aids, stamcelletransplantasjon, anatomisk eller funksjonell miltmangel, cerebrospinalvæskelekkasje, b-cellesvikt, hematologisk kreft og organtransplantasjon.

Medisinsk vurdering

– For personar med andre medisinske tilstandar som gir høg og moderat risiko for pneumokokksjukdom, bør lege gjere ei medisinsk vurdering av om vaksinasjon kan utsetjast, skriv FHI.

Allereie tidlegare i månaden gjekk Folkehelseinstituttet ut med nye retningslinjer slik at dei som har mest nytte av vaksinen, skulle få han.

– Vi ber om at personar som ikkje er reserverte for vaksine, har forståing for denne prioriteringa, seier Winje.

FHI understrekar at friske personar under 65 år ikkje er tilrådde å ta vaksinen.

