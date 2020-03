Justisministeren bekymra for sårbare barn

innenriks

– Det er viktig å hugse at når skular og barnehagar er stengde, finst det barn som får ein vondare kvardag. Barn som opplever fysisk eller psykisk vald i heimen, eller annan omsorgssvikt. Alle vi vaksenpersonar må følgje litt med, sa Mæland då ho orienterte pressa tysdag ettermiddag.

Ho opplyste at ho hadde hatt samtalar med barneombod Inga Bejer Engh tysdag, og minna om at kommunane har ansvar for desse barna og skal sørgje for eit godt samarbeid mellom barnehage, skule og barnevern.

Teieplikta skal ikkje hindre barn som har det vanskeleg i å få hjelp, understreka ho.

Justisministeren minte òg om at det er viktig at lærarane har kontakt med elevane sine, sjølv om dei ikkje er på skulen.

– For nokre barn er læraren den einaste trygge vaksenpersonen dei har i nærleiken sin, påpeika ho

