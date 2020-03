Hercules-fly nær ved kollisjon under øving

innenriks

Det var under øvinga Cold Response 11. mars at to norske C-130J Hercules transportfly var i samtrening med kampfly i eit øvingsområde vest for Lofoten.

Her vart det øvt på formasjonsflyging under visuelle forhold i låg høgd med bruk av nattoptikk. Mot slutten av oppdraget kom formasjonen utilsikta nær øya Mosken, der det fremste flyet i formasjonen måtte gjere ein unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget.

Undersøkingsgruppe

– Med bakgrunn i alvorsgrada og læringspotensialet i hendinga har sjefen for Luftforsvaret vedteke å utnemne ei forsvarsintern undersøkingsgruppe. Hendinga blir no undersøkt i samsvar med regelverket til Forsvaret, heiter det i ei pressemelding tysdag.

Ta vare på personell

I tillegg har Luftforsvaret bede Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) om å gjennomføre ei sjølvstendig undersøking av hendinga.

– Det er viktig å avklare kva som har skjedd, kvifor det skjedde og ikkje minst korleis vi skal unngå at noko liknande hender på nytt. Samtidig er fokuset vårt no å ta vare på involvert personell og resten av avdelinga, seier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret.

